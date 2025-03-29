Siirt Belediyesi yaya geçitlerini yeniliyor

Siirt Belediyesi kentteki yaya geçitlerini yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde yaya geçitlerini yenileme çalışmalarına hız verdi.

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yaya geçitleri yeniden boyanarak sürücü ve yayalar için daha görünür hale getiriliyor.

Okul önleri, hastane çevreleri ve yoğun kullanılan cadde ve sokaklardaki yaya geçitleri yenilenerek hem trafik akışının düzenlenmesi hem de yayaların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Çalışmaların bugün tamamlanması planlanıyor.