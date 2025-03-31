Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan şehit ailesine bayram ziyareti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, 2018 yılında Eruh'un Ormanardı köyü kırsalında şehit düşen güvenlik korucusu Mehmet Eren'in kentte oturan ailesini ziyaret etti.

Ailenin talebini dinleyen Kızılkaya, şehidin babası ve eşiyle sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, şehit ailesinin bayramını tebrik ederek, "Şehit ailelerimiz bu kutlu vatana kahraman evlatlar yetiştiren en değerli emanetimizdir. Emanetlerimize sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Devletimiz her daim maddi ve manevi olarak yanlarındadır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum." dedi.

Ziyarette Vali Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da bulundu.