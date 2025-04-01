Siirt'te terlik fabrikasında çıkan yangına ilişkin hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Merkeze bağlı Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde bulunan bir terlik fabrikasında, dün gece henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana gelmiş, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangın söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen 11 kişiden 10'una sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilirken 1 kişi de Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Siirt ve Gökçebağ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Gökçebağ ilçesinde 3 katlı fabrikada inceleme yaptı.

Siirt'te bir terlik fabrikasında çıkan ve 11 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin hasar tespit çalışmaları yapıldı.

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