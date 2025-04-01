Siirt'te park halinde yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi
Siirt'te park halindeki motosiklet yandı.
Siirt'te park halindeki motosiklet yandı.
İ.A'ya ait 46 AAG 052 plakalı motosiklet, dün saat 24.43 sularında Batı Mahallesi 914. Sokak'ta park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Motosikletin yandığını gören mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.
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