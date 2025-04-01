Siirt'te park halinde yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi

İ.A'ya ait 46 AAG 052 plakalı motosiklet, dün saat 24.43 sularında Batı Mahallesi 914. Sokak'ta park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

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