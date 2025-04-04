Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Siirt'in Şirvan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Siirt'in Şirvan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet K'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Sarıdana köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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