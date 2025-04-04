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        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Siirt'in Şirvan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:35 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:35
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        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Mehmet K'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Sarıdana köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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