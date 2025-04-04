Siirt'te bedensel engelli gence akülü tekerlekli sandalye desteği
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 16 yaşındaki bedensel engelli Hamit Taş'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 16 yaşındaki bedensel engelli Hamit Taş'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cintepe köyünde yaşayan Taş, sosyal medyadan ulaştığı Vali Kızılkaya'dan akülü araç istedi.
Kızılkaya'nın talimatıyla temin edilen araç, Eruh Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince Taş'a teslim edildi.
Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Taş, desteklerinden dolayı Vali Kızılkaya'ya ve Eruh Kaymakamlığına teşekkür etti.
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