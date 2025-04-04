Siirt Belediyesinin toplu ulaşım araçlarında temizlik yapıldı

Siirt'te toplu taşıma araçları yıkanıp, dezenfekte ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Makina İkmal ve Bakım Onarım Şefliği ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda seyahat edebilmesi için toplu taşıma araçlarında temizlik çalışması başlattı.

Araçların dış temizliği yapılırken, içindeki tutacaklar, koltuk başlıkları ve zemin gibi temas noktaları da özel dezenfektanlarla steril hale getiriliyor.​​​​​​​

Halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.