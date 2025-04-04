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        Siirt'te gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı

        Siirt'te gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 18:44 Güncelleme: 04.04.2025 - 18:44
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        Siirt'te gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı
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        Siirt'te gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı yapıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın saat 06.00 ile 22.00 arasında gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının etkili olacağı belirtildi.

        Açıklamada, beklenen yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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