Siirt'te gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın saat 06.00 ile 22.00 arasında gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, beklenen yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.