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        Siirt'te firari hükümlü yakalandı

        Siirt'te hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 18:11 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:16
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        Siirt'te firari hükümlü yakalandı
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        Siirt'te hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.M'nin kentte bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

        Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        D.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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