Siirt'te firari hükümlü yakalandı
Siirt'te hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Siirt'te hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.M'nin kentte bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.
Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.
D.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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