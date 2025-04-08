Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Çalgan, Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, statta incelemelerde bulundu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çalgan, 11 Mayıs'ta statta oynanması planlanan karşılaşmalar öncesinde saha ve çevresindeki hazırlıkların son durumunu gözden geçirdi.

Stadın zemini, tribünleri, soyunma odaları ve güvenlik önlemlerine kadar birçok detayı inceleyen Çalgan, maç günü yaşanabilecek olası sorunlara karşı alınacak önlemler ve yapılması gereken son düzenlemeleri kurum yetkilileriyle değerlendirdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, Siirt'in spor altyapısının her geçen gün geliştiğini söyledi.

Sporun birleştirici gücüne inandıklarını ve gençleri spora teşvik etmeye devam ettiklerini belirten Çalgan, şunları aktardı:​​​​​​​

"Stat geçmişte birçok önemli karşılaşmaya ev sahipliği yapmış ve kentin spora olan ilgisini yansıtan önemli bir merkez haline gelmişti. 11 Mayıs'ta gerçekleşecek play-off maçlarıyla birlikte bu geleneğin sürmesi, tribünlerde coşkulu bir atmosferin oluşması bekleniyor. Şehir genelinde spora olan ilginin artması, yerel kulüplerin ve genç yeteneklerin desteklenmesi açısından büyük önem taşırken, yapılacak bu karşılaşmaların yalnızca sportif bir etkinlik değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olması hedefleniyor."