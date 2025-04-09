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        17 Ağustos depreminde ailesinin bagajda güvende tutmaya çalıştığı Aslı, AFAD personeli oldu

        FECRİ BARLIK - Bursa'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ailesinin bagajda güvende tutmaya çalıştığı Aslı Şen, AFAD personeli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:12 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:21
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        17 Ağustos depreminde ailesinin bagajda güvende tutmaya çalıştığı Aslı, AFAD personeli oldu
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        FECRİ BARLIK - Bursa'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ailesinin bagajda güvende tutmaya çalıştığı Aslı Şen, AFAD personeli oldu.

        Bursa'da henüz 5 günlük bebekken 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne yakalanan ve otomobilin bagajında güvende tutulmaya çalışılan 26 yaşındaki Şen, anne ve babasının o günleri anlatmaları sonucu meslek hayatında insanlara arama kurtarma personeli olarak yardım etmeye karar verdi.

        Liseden mezun olduktan sonra Yalova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'nda eğitim alan Şen, AFAD'ın açtığı ilana başvurdu ve aynı kentte görev almaya başladı.

        Temel eğitimleri aldıktan 3 ay sonra meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya ve Hatay'da görev yapan Şen, geçen yıl eş durumundan tayin olduğu Siirt'te AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki 15 kişilik arama kurtarma ekibinde tek kadın personel olarak görev yapıyor.

        - "Yaşadığım depremin de etkisiyle meslekte kurtarma kısmına yönelmek istedim"

        Aslı Şen, AA muhabirine, 12 Ağustos 1999'da Bursa'da doğduğunu, 17 Ağustos Marmara Depremi'ni henüz 5 günlük bebekken yaşadığını anımsattı.

        "Depremde beni arabanın bagajında uyutmuşlar. Yaklaşık 1 hafta insanlar korkudan evlerine girememiş. Bunları büyüklerimden dinledim. Bu durumdan da etkilendim. Doğum günlerimden 5 gün sonra depremi anma günlerini ailem ve çevremdekilerle birlikte yapıyorduk." diyen Şen, hüzün ve sevinci 5 gün içerisinde bir arada yaşadıklarını belirtti.

        Depremle ilgili anlatılanların etkisiyle lise ve üniversitede itfaiyecilikle ilgili eğitim aldığını belirten Şen, açılan ilan sonucu başvurduğu AFAD'da göreve başladığını bildirdi.

        Çocukluk hayalini gerçekleştirerek, can kurtarmak ve insanlara yardım etmek amacıyla seçtiği mesleğin kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade eden Şen, şöyle konuştu:

        "Yaşadığım depremin de etkisiyle meslekte kurtarma kısmına yönelmek istedim. 'AFAD'da görev yapmak benim mesleğim olmalı.' diyerek başladığım bu görevde temel eğitimleri aldım. 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya ve Hatay'da görev yaptım. Malatya'da 10 gün boyunca çalıştık. Buradaki çalışmaların ardından Hatay'a gittik. Bunlardan da etkilendim. Orada bebekleri gördüğümde, 'Küçükken ben de mi böyleydim acaba?' diye düşündüm. 6 Şubat depremlerini de gördükten sonra 17 Ağustos'un neden anıldığını, neden anılması gerektiğini daha iyi anladım. Deprem bir farkındalıktır. Bunu unutmamalıyız. Bununla ilgili anmalarımız her yıl devam etmeli."

        Polis memuru eşinin tayini dolayısıyla Siirt'e geldiğini anlatan Şen, kentte ekip ruhuyla çalışmalar yaptıklarını, mesleki açıdan kendilerini geliştirmek için gayret ettiklerini dile getirdi.

        - "Kesinlikle çok doğru bir meslek seçtiğimi düşünüyorum"

        "Bebekliğimde yaşadığım o deprem benim ilerideki mesleğimi belirledi. AFAD sloganıyla birlikte, 'Nerede Hayat Orada AFAD' diyerek bu konuda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Okullarda giderek eğitimleri veriyoruz, bizler de gerekli eğitimleri almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Şen, herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

        Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Gönüllülük çok önemli. Gönüllülerin, bizimle birlikte enkazda gerek sahada gerek arka planda işlerimizi kolaylaştırıp vatandaşlarımıza yardım etmeleri çok önemli. Gittiğimiz eğitimlerde kız çocuklarının kadın arama kurtarma görevlisi görmeleri dikkati çekiyor. Bu konuda onlara rol model olursam bu beni mutlu eder. Bu konuya da dikkat çekmek istiyorum. 6 Şubat depreminde Malatya'da hemen bir enkaza gittik. 41 saat aynı enkazda çalışıp bir kişinin kurtarılmasına yardımcı olduk. O an canlı olduğunu öğrendiğimizde çok heyecanlanmıştık. Kesinlikle çok doğru bir meslek seçtiğimi düşünüyorum. Masa başında çalışmayı seven bir insan değilim. Bunun için hep saha mesleği istemiştim. AFAD bu noktada benim için bir dönüm noktası oldu çünkü direkt insana temas ediyoruz. İnsanlarla temasımız da bize geri dönüş olarak mutluluk veriyor. Yardımsever yanımızı çoğaltıyor."

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