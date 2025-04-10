Siirt'te pekmez kaynatılan tencereye düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Siirt'te kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılan pekmez dolu tencereye düşen çocuk tedavi altına alındı.
Siirt'te kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılan pekmez dolu tencereye düşen çocuk tedavi altına alındı.
Doğan Mahallesi'ndeki evlerinde 4 yaşındaki İ.K, ailesi tarafından kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılan pekmez dolu tencereye düştü.
Vücudunda yanık oluşan çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun yanık ünitesindeki tedavisi sürüyor.
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