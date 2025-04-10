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        Siirt'te pekmez kaynatılan tencereye düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

        Siirt'te kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılan pekmez dolu tencereye düşen çocuk tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:44
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        Siirt'te pekmez kaynatılan tencereye düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Siirt'te kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılan pekmez dolu tencereye düşen çocuk tedavi altına alındı.

        Doğan Mahallesi'ndeki evlerinde 4 yaşındaki İ.K, ailesi tarafından kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılan pekmez dolu tencereye düştü.

        Vücudunda yanık oluşan çocuk 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuğun yanık ünitesindeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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