Siirt'te kar nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Siirt'te kar nedeniyle kapanan Şirvan-Cevizlik yolu ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.
Siirt'te kar nedeniyle kapanan Şirvan-Cevizlik yolu ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan-Cevizlik yolu kapandı.
Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerinin Cevizlik köyü Kartepe mevkisinde yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu yol ulaşıma açıldı.
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