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        Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Siirt'te 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:12
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        Siirt'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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        Siirt'te 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya başkanlığında Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü ve planladığı yatırımlar değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt genelinde 103 proje üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bürokrasinin azaltılması ve tasarruf tedbirlerine titizlikle uyulması gerektiğini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Projelere 8 milyar 874 milyon lira ödenek ayrılırken, bugüne kadar 1 milyar 141 milyon lira harcama yapıldı. Projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 35, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 23 seviyesinde."

        İl genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirten Kızılkaya, 110 dönüm alan üzerine kurulan ve 32 araçla yılda 158 kilometre yol yapımının hedeflendiği Asfalt Plenti ve Taş Kırma Tesisinin öne çıkan projelerden biri olduğunu aktardı.

        Kızılkaya, yaklaşık 430 milyon liraya mal olan yatırımın 70 kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

        Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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