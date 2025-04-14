Siirt'te keklik avlayan 3 kişiye 111 bin 855 lira ceza verildi

Kaçak avcılık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiye toplam 111 bin 855 lira ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siirt Şube Müdürlüğünün av koruma ve kontrol ekipleri kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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