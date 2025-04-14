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        Siirt'te keklik avlayan 3 kişiye 111 bin 855 lira ceza verildi

        Siirt'te kaçak keklik avladığı belirlenen 3 kişiye toplam 111 bin 855 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:23 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:31
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        Siirt'te keklik avlayan 3 kişiye 111 bin 855 lira ceza verildi
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        Siirt'te kaçak keklik avladığı belirlenen 3 kişiye toplam 111 bin 855 lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siirt Şube Müdürlüğünün av koruma ve kontrol ekipleri kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        İl genelinde yapılan denetimlerde 7 kınalı keklik ele geçirildi.

        Kaçak avcılık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiye toplam 111 bin 855 lira ceza verildi.

        Kınalı keklikler rehabilitasyonunun ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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