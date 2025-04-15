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        Şirvan'da ters laleler açmaya başladı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde ilkbaharın gelişiyle bazı bölgelerde ters laleler açmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:21 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:39
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        Şirvan'da ters laleler açmaya başladı
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde ilkbaharın gelişiyle bazı bölgelerde ters laleler açmaya başladı.

        Bacavan Dağı eteklerinde kışın ardından havanın ısınmasıyla doğa renklendi.

        Bazı bölgelerde açan ters laleler doğaya renk kattı.

        Ters laleler göz alıcı renkleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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