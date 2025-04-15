Şirvan'da ters laleler açmaya başladı
Siirt'in Şirvan ilçesinde ilkbaharın gelişiyle bazı bölgelerde ters laleler açmaya başladı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde ilkbaharın gelişiyle bazı bölgelerde ters laleler açmaya başladı.
Bacavan Dağı eteklerinde kışın ardından havanın ısınmasıyla doğa renklendi.
Bazı bölgelerde açan ters laleler doğaya renk kattı.
Ters laleler göz alıcı renkleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
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