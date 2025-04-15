Siirt'te devrilen cipteki 2 kişi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Halil D. yönetimindeki 01 ACB 96 plakalı cip, ilçe girişinde yoldan çıkması sonucu bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Nurgül D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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