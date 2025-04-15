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        Siirt'te devrilen cipteki 2 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:34 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:46
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        Siirt'te devrilen cipteki 2 kişi yaralandı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Halil D. yönetimindeki 01 ACB 96 plakalı cip, ilçe girişinde yoldan çıkması sonucu bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü ile eşi Nurgül D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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