Siirt'te "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, "Siirt ekonomisinin can damarı olarak gördüğümüz tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Bakanlığımızın himayelerinde çok yönlü projeler uyguluyoruz." dedi.

Vali Kızılkaya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentin kalkınma lokomotifinin tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) kentte 2024 yılından itibaren hizmet vermeye başladığını anımsatan Kızılkaya, ilde projelerin kabul edilmeye başlandığını ve büyük bir heyecanla yeni bir sürece girildiğini belirtti.

Kızılkaya, "Siirt ekonomisinin can damarı olarak gördüğümüz tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Bakanlığımızın himayelerinde çok yönlü projeler uyguluyoruz. 2024 yılında toplam 167 proje başvurusu alınmıştır. Bunlardan 55'i arıcılık, 1'i ise makine parkı projesi olmak üzere toplam 56 proje sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. Bu projelere toplam 41,5 milyon lira destek ödemesi yapılacak. Bu, önemli bir adımdır ve kırsal kalkınma adına umut verici bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

Bu yıl da hayvancılıktan arıcılığa, tekstilden yenilenebilir enerjiye birçok alanda başvuru yapılabileceğini bildiren Kızılkaya, bu desteklerin Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ortaklığında yürütülen IPARD Programı sayesinde sağlandığını anlattı. Siirt'te fıstık, bal, Zivzik narı gibi ürünlerde katma değeri artıracak projelerin TKDK kapsamında desteklendiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti: "Kurtalan'da ise modern tarım makineleri ve bakliyat paketleme yatırımları öne çıkmaktadır. Aynı şekilde tekstil, el sanatları ve dokumacılıkla uğraşan girişimcilerimiz de bu desteklerden yararlanabilir. TKDK'nin sağladığı bu değerli katkılarla, Siirt'in tarım ve kırsal kalkınma alanında çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Üretimi artırmak, kırsal bölgeleri daha da güçlendirmek için hep birlikte azimle çalışmaya ve bu projeleri el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Devletimiz, bu tür projelerle üreticilerimize destek sağlamaya devam edecektir. Hedefimiz huzur ve güven içinde ilimizi daha ileriye taşımak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve onların daha güzel bir geleceğe adım atmalarını sağlamaktır."