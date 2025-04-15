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        Siirt'te "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, "Siirt ekonomisinin can damarı olarak gördüğümüz tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Bakanlığımızın himayelerinde çok yönlü projeler uyguluyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:14 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:26
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        Siirt'te "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, "Siirt ekonomisinin can damarı olarak gördüğümüz tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Bakanlığımızın himayelerinde çok yönlü projeler uyguluyoruz." dedi.

        Vali Kızılkaya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentin kalkınma lokomotifinin tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) kentte 2024 yılından itibaren hizmet vermeye başladığını anımsatan Kızılkaya, ilde projelerin kabul edilmeye başlandığını ve büyük bir heyecanla yeni bir sürece girildiğini belirtti.

        Kızılkaya, "Siirt ekonomisinin can damarı olarak gördüğümüz tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Bakanlığımızın himayelerinde çok yönlü projeler uyguluyoruz. 2024 yılında toplam 167 proje başvurusu alınmıştır. Bunlardan 55'i arıcılık, 1'i ise makine parkı projesi olmak üzere toplam 56 proje sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. Bu projelere toplam 41,5 milyon lira destek ödemesi yapılacak. Bu, önemli bir adımdır ve kırsal kalkınma adına umut verici bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

        Bu yıl da hayvancılıktan arıcılığa, tekstilden yenilenebilir enerjiye birçok alanda başvuru yapılabileceğini bildiren Kızılkaya, bu desteklerin Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ortaklığında yürütülen IPARD Programı sayesinde sağlandığını anlattı.

        Siirt'te fıstık, bal, Zivzik narı gibi ürünlerde katma değeri artıracak projelerin TKDK kapsamında desteklendiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Kurtalan'da ise modern tarım makineleri ve bakliyat paketleme yatırımları öne çıkmaktadır. Aynı şekilde tekstil, el sanatları ve dokumacılıkla uğraşan girişimcilerimiz de bu desteklerden yararlanabilir. TKDK'nin sağladığı bu değerli katkılarla, Siirt'in tarım ve kırsal kalkınma alanında çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Üretimi artırmak, kırsal bölgeleri daha da güçlendirmek için hep birlikte azimle çalışmaya ve bu projeleri el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Devletimiz, bu tür projelerle üreticilerimize destek sağlamaya devam edecektir. Hedefimiz huzur ve güven içinde ilimizi daha ileriye taşımak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve onların daha güzel bir geleceğe adım atmalarını sağlamaktır."

        TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Ömer Savaş Özgün de programın tarımsal işletmelerin ve gıda sanayi tesislerinin modernizasyonunu sağlanmayı, yeni yatırımlarla iş alanları oluşturmayı ve istihdam sağlayarak kırdan kente göçü azaltmayı amaçladığını belirtti.

        Kırsaldaki nüfusu yerinde tutmak için insanları yerinde mutlu ve müreffeh kılmak gerektiğini kaydeden Özgün, "Bu nedenle yerinde üretim, istihdam ve kalkınma anlayışını esas almaktayız. Kırsalı kalkındırmak ve buradaki üretimin devamlılığını sağlamak için kendi sorumluluk alanımızda yapılan diğer çalışmaların bir parçası olarak görev yapmaktayız." dedi.

        Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından "IPARD III Programı" hakkında sunum yapıldı.

        Toplantıya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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