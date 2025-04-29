Siirt'te refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı
Siirt'te refüje çarpan otomobildeki kadın yaraladı.
Siirt'te refüje çarpan otomobildeki kadın yaraladı.
M.T'nin kullandığı 56 AF 338 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Gülseren T. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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