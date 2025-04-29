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        Siirt'te refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı

        Siirt'te refüje çarpan otomobildeki kadın yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 19:44 Güncelleme: 29.04.2025 - 19:47
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        Siirt'te refüje çarpan otomobildeki kadın yaralandı
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        Siirt'te refüje çarpan otomobildeki kadın yaraladı.

        M.T'nin kullandığı 56 AF 338 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan Gülseren T. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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