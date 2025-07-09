Kurtalan'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kurtalan-Batman kara yolu Kaynaklı mezrası yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 ACG 724 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan H.A. ve R.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.