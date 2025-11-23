Siirt Valisi Kızılkaya'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kızılkaya, mesajında, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği bu anlamlı günde, geleceğin teminatı olan çocuklara bilgi, sabır ve büyük bir fedakarlıkla yetiştiren tüm öğretmenlerin gününü kutladığını belirtti.

Öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve onurlu bir meslek olduğunu ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünde ifade ettiği gibi geleceğimizin mimarı, ülkemizin yarınlarını şekillendiren, fedakarlık ve adanmışlık timsali öğretmenlerimiz milletimizin en kıymetli değerlerindendir. Evlatlarımızı bilgiyle, ahlakla ve milli değerlerle donatarak, hayata hazırlayan değerli öğretmenlerimiz tutuşturduğunuz eğitim meşalesiyle dün olduğu gibi bugün ve yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceksiniz. Sizlerden beklentimiz çocuklarımıza ve gençlerimize milli ve manevi değerlerimizi öğretmeniz, düşünmeyi, üretmeyi, araştırmayı ve sorgulamayı teşvik ederek kişilikli, özgüven sahibi, ülkesini ve milletini seven bireyler yetiştirmenizdir. Eğitime verilen her emeğin milletimizin geleceğine yapılmış en değerli yatırım olduğu bilinciyle, öğretmenlerimizin yanında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Bu duygularla Atatürk başta olmak üzere görevi başındayken şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."