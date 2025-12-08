Siirt'te park halindeki otomobil yandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi Sağlık Lojmanı bahçesinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
