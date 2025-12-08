Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te park halindeki otomobil yandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:24 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:27
        Siirt'te park halindeki otomobil yandı
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Cumhuriyet Mahallesi Sağlık Lojmanı bahçesinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

