Siirt’te etkili sunum teknikleri eğitimi düzenlendi

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından müdürlük personeline yönelik 'Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi' verildi.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımsal yatırımcı danışma ve proje ofisinde düzenlenen eğitime 6 ilçe ve il müdürlüğünde görevli 40’ı aşkın idareci ve teknik tarım personel katıldı. Teorik ve uygulamalı olarak düzenlenen eğitimin verimli geçtiğini belirten Uzman Eğitici Mehmet Barış Yılmaz, stresle mücadele, etkili sunum teknikleri, beden dili ve iletişim konuları anlatıldığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ise proje ile ilgili yaptığı açıklamada “Yatırımların en önemlisi insana yapılanıdır. Çünkü insana yapılan yatırımın geri dönüşü onlarca makine ve teçhizata yapılan yatırımından çok daha fazladır. Bundan dolayı, düzenlenen bu eğitimin meyvelerini Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hizmet kalitemizde artış göreceğiz” dedi.

SİİRT 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:37

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