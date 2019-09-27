Siirt’te aracın farklı bölümlerine zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, farklı noktalarda durdurulan araçlarda yapılan aramada 2 bin 43 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine’ yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kurtalan ilçesinde, BatmanSiirt çevre yolu üzerinde farkı uygulama noktalarında durdurulan araçlar içerisinde yapılan aramalarda 2 bin 43 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi.

SİİRT 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:37

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