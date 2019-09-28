PKK’lı teröristlere yardım eden 5 kişi gözaltına alındı

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Siirt’in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK’lı teröriste yardım eden 5 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt ili Eruh ilçesi Dadaklı köyü bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik, Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen yakın hava destekli operasyon sonucunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt İI Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristler ile işbirliği içinde olup, malzeme, erzak temin eden, emniyet güçlerini takip ederek faaliyetleri hakkında bölücü terör örgütü mensuplarına bilgi veren 5 milis, işbirlikçi Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştır” denildi.

SİİRT 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:38

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