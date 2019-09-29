Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "Siirt Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH Timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir''
SİİRT
29 Eylül 2019 Pazar
- İMSAK 04:38
- GÜNEŞ 05:59
- ÖĞLE 12:08
- İKİNDİ 15:29
- AKŞAM 18:07
- YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.