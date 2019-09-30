Siirt'te yurt dışı pazarını büyütmek isteyen firmalara 300 bin lira destek verilecek

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından yurt dışı pazar hibe ve destek programı kapsamında yurt dışı pazarını büyütmek isteyen firmalara 300 bin liraya kadar destek verileceği belirtildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle, yurt dışı pazar hibe ve destek programının başlatıldığını belirten STSO Başkanı Güven Kuzu, destek programının, yurt dışına açılmak isteyen üyeler için önemli bir fırsat içerdiğini, ihracat yapmak ve yurt dışı pazarını büyütmek isteyen firmalara 300 bin liraya kadar destek verileceğini dile getirdi. Kuzu, "Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere yüzde 70'i geri ödemesiz, yüzde 30'u geri ödemeli olarak uygulanacaktır. Programdan ilk kez yurt dışına açılacak KOBİ'lerimizin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ'ler de faydalanabilecektir. Program kapsamında personel, yazılım, donanım, tanıtım, yurt dışı fuar ve seyahat, test analiz ve belgelendirme, hizmet alımı başlıklı 6 harcama kaleminde gidere destek verilecektir. Programın kapsamıyla ilgili 2 Ekim'de saat 14.00'da STSO'nun toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapılacaktır” dedi.

SİİRT 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:40

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