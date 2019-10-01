Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda kurban kesim töreni düzenlendi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni gerçekleşti. Tören alanına getirilen kurbanlar, dualar eşliğinde kesildi.

Siirt'te askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı eğitim sahasında gerçekleşen törene Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İçişleri Bakan Danışmanı Fevzi Sevgili, AK Parti İl Başkanı Özgür Çalapkulu, askerler ve özel hareket polisleri katıldı.

Kurban kesim sonrası güvenlik güçlerinin terörle mücadelede başarısı ve selameti için dua edildi. Daha sonra askerlerle sohbet eden Vali Atik, kesilen kurban kanını askerlerin alnına sürerek, "Ayağınıza taş değmesin, Allah sizleri her türlü kazadan ve beladan korusun" temennisinde bulundu.

SİİRT 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:41

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