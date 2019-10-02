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Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi Kapanan özel bir hastanenin çalışanları 4 ...

İHA

Siirt'te kapanan özel bir hastanenin çalışanları, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Kapanan özel hastanenin çalışanlarından 'maaş' eylemi Kapanan özel bir hastanenin çalışanları 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı

Siirt'te kapanan özel bir hastanenin çalışanları, 4 aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.
Hastane önünde toplanan grup adına Yunus Birgealp bir açıklama yaptı. Birgealp, geçen ayın başında kapanan hastaneden 4 aylık maaşlarını alamadıklarını iddia etti. Mağdur olduklarını dile getiren Birgealp, "Kıdem tazminatı, fazla mesai, resmi tatil ve yıllık izin çalışma ücretleri ve ayrıca banka promosyonları tarafımıza ödenmedi" dedi.
Mağdur olduklarını savunan işçiler, sorunlarının çözülmesini istedi.

SİİRT

02 Ekim 2019 Çarşamba

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