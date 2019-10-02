Siirt'te öldürülen teröristin, PKK'nın sözde üst düzey bombacısı olduğu belirlendi

Siirt’in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristin, terör örgütünün sözde üst düzey bombacısı olduğu belirtildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 28 Eylül 2019 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesi Tandır Dağı, Ardıçdalı köyü Korucu Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 bölücü terör örgütü mensubundan birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde Gri kategoride aranan Berhem Xerzan kod adlı Osman Ekinci isimli bölücü terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği belirtildi. Açıklamada, “Şüphelinin karıştığı olaylar ile ilgili yapılan çalışma sonucu, 19 Temmuz 2015 tarihinde Siirt ili Şirvan ilçesi Üçyol kavşağı mevkisinde askeri aracın geçişi sırasında menfeze döşenen mayın/el yapımı patlayıcının patlatılarak 8 askerin şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu, 30 Temmuz 2016 tarihinde Bitlis merkez Ortakapı köyü BitlisBaykan kara yolunun kesilmek suretiyle olay mahallinde toplanan vatandaşlara bölücü terör örgütünü övücü, Kürtçe ve Türkçe propaganda yapılması olayında ismi geçen örgüt mensuplarından olduğu,26 Mayıs 2017 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi Tütenocak köyünde AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Cahit Türköz’ün aracına mayın/el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi olayının faili olduğu, 7 Temmuz 2017 tarihinde Siirt'in Baykan ilçe kaymakamına yönelik makam aracı ile koruma araçlarına Yarımca köyü çıkışında uzaktan komuta düzeneği ile gerçekleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının patlatılması olayını gerçekleştiren örgüt mensuplarından olduğu, 14 Ekim 2017 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesi Üçyol kavşağı mevkisinde askeri aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 9 askeri personelin yaralanması olayının faillerinden olduğu, 16 Mayıs 2019 tarihinde Bitlis merkez ilçesi Sarıkonak köyü Gazi Tepe bölgesinde ele geçirilen mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğini yerleştiren örgüt mensubu olduğu, 18 Mayıs 2019 tarihinde Bitlis Merkez Sarıkonak köyü Gazi Tepe bölgesinde ele geçirilen mayın/el yapımı patlayıcı bloğu üzerinde Berhem Xerzan kod adlı Osman Ekinci isimli bölücü terör örgütü mensubunun parmak izlerinin çıktığı bilgileri elde edilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir” denildi.

SİİRT 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:41

GÜNEŞ 06:01

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 18:03

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.