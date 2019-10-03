Siirt’te 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

SİİRT 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:42

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