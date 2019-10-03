Siirt’te 'cami, hayatın merkezi' konferansı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Siirt İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 'cami, hayatın merkezi' konulu konferans düzenlendi.

Siirt İl Müftülüğü tarafından Siirt Üniversitesi merkez konferans salonunda düzenlenen konferansa, Batman Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemseddin Dursun, Batman Müftüsü Turgut Erhan, Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, Siirt Müftü yardımcıları Muhammed Özdemir, Mehmet Şirin Ayral ve din görevlileri katıldı. Program, hafız Hüseyin Bulum tarafından Kur'anı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.

İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyet olduğunu belirten Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, "Hz. Muhammed (sav) efendimiz hicret yolculuğunda ilk olarak Kuba Mescidi'ni, Medine'ye ulaştığında ise Mescidi Nebevi'yi inşa ettirerek, cami merkezli bir şehir modeli koymuş, böylece camiyi gündelik hayatın merkezine konumlandırmıştır” dedi.

Konferans hediye takdimi ile sona erdi.

SİİRT 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:42

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