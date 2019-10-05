Siirt'te trafik kazası: 1 ölü

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Siirt'te motosikletin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, SiirtEruh karayolunda meydana geldi. Ferdi Şişman'ın kullandığı 67 TS 516 plakalı motosiklet, henüz ismi tespit edilemeyen 33 R 2398 plakalı kamyona çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şişman, yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk tedavisi yapıldı. Şişman, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şişman'ın cenazesi otopsi için hastane morguna alındı.

SİİRT 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:44

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:58

YATSI 19:13

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