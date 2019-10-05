Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada“Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, Siirt ilinde uyuşturucu madde üretimi, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Eruh Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada 'suç işlemek amacı ile örgüt kurmak' suretiyle 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak' suçlarını işlediği değerlendirilen A.K., S.K., M.S.K. ve O.K. isimli 4 şüpheli 04 Ekim 2019 günü hazırlık soruşturmasının tamamlanmasına müteakip Eruh Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Şüphelilerin Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eruh Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonucu S.K. ve O.K. isimli 2 şüpheli tutuklanarak Siirt E tipi cezaevine sevk edilmiş, A.K. ve M.S.K. isimli 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır” denildi.

SİİRT 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:44

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