Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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Siirt'te bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Mehmet Salih Yüksel'in kullandığı 21 AR 493 plakalı otomobil, KurtalanBatman karayolunun Mağrip köyü mevkisinde devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Salih Yüksel, araçtaki Tuba Ergün, Sufret Yüksel ile Sahiye ve Muhammet Ubeyit Koşar, 112 acil sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Tuba Ergün, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:44

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