Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde üretimi, ticareti ve kullanımının yönelik bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda A.K, S.K, M.S.K, ve O.K. adlı 4 şüpheli ve farklı tarihte de 2 şüpheli olmak üzere 6 kişi tutuklandı" denildi.

2 şüphelinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

SİİRT 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:44

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:58

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.