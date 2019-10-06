Siirt'te minibüs devrildi: 1 ölü

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Siirt'te minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, SiirtEruh karayolunda Salih Demir'in kullandığı 56 AU 517 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen araç sürücülerinin yardımıyla minibüsten çıkarılan Demir, 112 Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden Demir'in cenazesi otopsi için morga alındı.

SİİRT 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:45

GÜNEŞ 06:05

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:56

YATSI 19:12

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