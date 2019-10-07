Engelli çocuğun bilgisayar isteği yerine getirildi

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Siirt Valisi Ali Fuat Atik’ten bilgisayar isteyen engelli çocuğun isteği yerine getirildi.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde valilik konferans salonunda 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi' programında, 'Tarım ve İnsan' konulu resim sergisinin açılışı sırasında engelli Hüseyin Altay isimli çocuk Siirt Valisi Ali Fuat Atik’ten bilgisayar istedi. Vali Atik, bedensel engelli çocuğa bilgisayar sözü verdi. Vali Atik, programın ardından yetkililere bilgisayar alınması için talimat verdi. Vali Atik’in talimatı üzerine Hüseyin Altay’ın istediği bilgisayar evinde kendisine teslim edildi. Altay, istediği bilgisayara kavuştuğundan dolayı mutlu olduğunu belirterek, Vali Atik’e teşekkür etti.

SİİRT 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:45

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