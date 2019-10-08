PKK yaktı, devlet yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

PKK yaktı, devlet yaptı

DHA

SİİRT'te, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında PKK'lı teröristlerin yaktığı halk eğitim merkezi, yeniden inşa edilerek, gençlerin hizmetine açıldı. 

SİİRT'te, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında PKK'lı teröristlerin yaktığı halk eğitim merkezi, yeniden inşa edilerek, gençlerin hizmetine açıldı. 
Siirt´te 5 yıl önce 6-8 Ekim olayları sırasında Halk Eğitim Merkezi, PKK'lı teröristlerce yağmalandıktan sonra ateşe verilerek, yakıldı. Kullanılamaz hale gelen halk eğitim merkezi, 14 milyon TL'lik yatırımla yeniden inşa edildi. Binanın resmi açılışının Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılması beklenirken Siirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Sıraç Batur, şunları söyledi:
"Halk eğitim merkezimiz 2015 yılında terör örgütü tarafından kundaklandı. Ciddi anlamda hasar gören binamız kullanılamaz hale gelmişti. Devletimiz sağ olsun. 2017 yılında binanın temeli yeniden atıldı. Bu süreçte değişik merkezlerde hizmet verdik. Yeni hizmet binamıza geçtik. Yeniden onlarca insana hizmet vermeye başladık. Tam donanımlı binamızda, 700 kişilik konferans salonu ve atölyeler ile hizmet üreteceğiz. Teröristler, daha önceki binamızda, yıllarca eğitim görmüş orada tiyatro yapmış herhangi bir kursa gelmiş vatandaşlarımızın sadece belgelerini yakmadılar, onların tarihini, geçmişini de yakıtılar."  
 

SİİRT

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:46
  • GÜNEŞ 06:07
  • ÖĞLE 12:05
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli çocuğun bilgisayar isteği yerine getirildi
YEREL HABERLER Engelli çocuğun bilgisayar isteği yerine getirildi
Sanatçı Haluk Levent başlattı, Siirtli gençler devam ettiriyor AHBAP Siirt gönüllüleri piknik alanından çöp topladı
YEREL HABERLER Sanatçı Haluk Levent başlattı, Siirtli gençler devam ...
Siirt’te evlerden ziynet eşyası çalan 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te evlerden ziynet eşyası çalan 3 zanlı ...
Siirt'te minibüs devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Siirt'te minibüs devrildi: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X