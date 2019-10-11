Botan Çayı'nda kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

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Siirt’te serinlemek için girdiği Botan Çayı’nda kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt kent merkezine 15 kilometre uzakta bulunan Botan Çayı’nda meydana geldi. 14 yaşındaki Mahmut Soğunç, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, AFAD, 112 ve UMKE ekipleri arama çalışmalarına başladı. Ekipler arama sonucunda Soğunç’un cansız bedeni suya girdiği yerin 10 metre uzağında buldu. Mahmut Soğunç’un cenazesi, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

SİİRT 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:49

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