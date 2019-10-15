Siirt’te huzur ve güven uygulaması

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Siirt’te jandarma ekipleri tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eş zamanlı yapılan uygulama ve kontroller sonucunda 26 iş yeri, 158 metruk bina, 296 araç, 19 park/bahçe, bir dernek, 21 umuma açık yerde bin 846 şahıs sorgulandığı, yapılan kontroller neticesinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 3 araca toplam 285 lira trafik para cezası uygulandığı belirtildi.

Huzur ve güven uygulamasının devam edeceği kaydedildi.

SİİRT 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

GÜNEŞ 06:13

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

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