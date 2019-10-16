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STSO’dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

İHA

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde toplanan STK temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

STSO’dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde toplanan STK temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
STSO Başkanı Güven Kuzu, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu. Başkan Kuzu, "Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde Barış Pınarı adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenabı hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın yar ve yardımcımız olsun” dedi.

SİİRT

16 Ekim 2019 Çarşamba

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