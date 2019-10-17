Vali Atik, Siirt Askerlik Şubesi Başkanı Doğrulu'yu ziyaret etti

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Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Askerlik Şube Başkanlığına atanan ilk kadın olan Personel Binbaşı İlke Doğrulu'yu ziyaret etti.

Siirt Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı İlke Doğruoğlu tarafından karşılanan Vali Atik, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret defterini imzalayan Vali Atik, Siirt Askerlik Şube Başkanlığına yeni atanan Personel Binbaşı İlke Doğruoğlu’ya başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Doğruoğlu, Vali Atik’e ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Vali Atik’in ziyaret programına, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.

SİİRT 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

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