Siirt’te kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklama, "Siirt’in Kurtalan ilçesinde Asayiş Büro Amirliğinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Malatya Ağır Ceza İlamat Masasının 2018/1378 sayılı kararınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.Y. isimli şahıs Garzan Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde yakalanmış olup gerekli yasal işlemlerin devamı için Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine teslim edilmiştir” denildi.

SİİRT 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

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