Siirt'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt'te kent merkezinde yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Kazada aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada T.Ç.’nin kullandığı 63 B 7292 plakalı otomobil, 5 yaşındaki Recep İlhan’a çarptı. Kazada ağır yaralanan İlhan, haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:55

GÜNEŞ 06:16

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:39

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.