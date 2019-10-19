Siirt Valiliğinden çocuk istismarına dikkat çekildi

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Siirt Valiliği çocuk ihmali ve istismarına dikkat çekerek, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bilgi broşürlerini kamu kurum ve kuruluşlarına, STK’lar ve vatandaşların bilgisine sundu.

Siirt Valiliği himayelerinde düzenlenen ‘Çocuk Koruma Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısında alınan kararlar doğrultusunda düzenlenen daha önce cinsel istismar çalıştayının sonuç bildirisi kapsamında cinsel istismar bilgi broşürleri hazırlandı. Hazırlanan broşür #SesizKalmıyorumArıyorum sloganı ile vatandaşların bilinçlendirilmesi ve cinsel istismar olaylarına dikkat çekilmesi amacıyla dağıtıldı.

SİİRT 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:56

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