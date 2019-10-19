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Amerika, İngiltere ve Fransa'ya bıttım sabunu satıyor

DHA

SİİRT'te Mehmet Veysel Varıl, menengiç (bıttım) ağaçlarından elde ettiği gizven taneleriyle, hiçbir kimyasal madde katmadan yaptığı organik bıttım sabunlarını, Amerika, İngiltere, Almanya ve Norveç gibi ülkelere gönderiyor. 

SİİRT'te Mehmet Veysel Varıl, menengiç (bıttım) ağaçlarından elde ettiği gizven taneleriyle, hiçbir kimyasal madde katmadan yaptığı organik bıttım sabunlarını, Amerika, İngiltere, Almanya ve Norveç gibi ülkelere gönderiyor. 
Kente merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Nehri kıyısında bulunan 300 dönümlük arazisinin küçük bir bölümünde yetiştirdiği bıttım ağaçlarından elde ettiği gizven tanelerini kaynatarak organik bıttım sabunu elde eden Mehmet Veysel Varıl, bıttım sabununu dünyanın birçok ülkesine gönderiyor. Yapımının bir hayli yorucu olduğunu, bu yıl ortama 8 ton bıttım sabunu ürettiğini söyleyen Varıl, bıttım ağaçlarını aşılayarak fıstığa çevirmesi halinde çok daha fazla para kazanabileceğini ancak bunun yerine ağacın menengiç olarak bıraktığını belirtti.
KAZANDA ÖZEL YÖNTEMLE 6 SAAT KAYNATILIYOR
Varıl, bıttım sabunun kazanda 6 saat kaynattığını ifade ederek, "Bıttım sabunu yapmak bir hayli yorucu iştir. Şu an 8 kişiyle bu işi yapıyoruz. Bu sene ortalama 8 ton bıttım sabunu ürettim. Ağaçlara gözüm gibi bakıyorum. Uzun uğraşlardan sonra topladığım gizvenleri, kazanlarda 5-6 saat özel yöntemlerle kaynatıyorum. Kaynayan gizvenlerin yağ ve köpüklerinden bıttım sabunu elde ediyorum. Bu işi daha önce dedem yapardı ve sadece bizim için yapardı. Ancak ben ürettiğim bıttım sabunlarını eş ve dostlara satmaya başladım. Büyük bir ilgi ile ve taleple karşılaştım. İl dışından yaşayan Siirtli vatandaşlar sabunu hediyelik olarak götürmek amacıyla almaya başladılar ve gün geçtikçe siparişlerim arttı. Ben de sabun üretimini çoğaltım ve gün geçtikçe satışlarım da arttı. Geçen sene 5 ton yapmıştım ve elimde kalmadı bu sene ise ortalama 8 ton bıttım sabunu ürettim" dedi.
YURT DIŞINA BİR TONUN ÜZERİNDE GÖNDERECEK
Bıttım sabununa yurt dışında da çok talep olduğunu anlatan Varıl, bu yıl Amerika, İngiltere, Fransa'nın yanı sıra başka ülkelere de bir ton bıttım sabununu göndereceğini belirterek, şunları söyledi:
"Yurt genelinde birçok kente, aldığım sipariş üzerine gönderiyorum. Ancak daha çok Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa ve Norveç gibi ülkelerde bulunan Siirtli vatandaşlara gönderiyorum. Burada bıttım sabununu kullanan yabancılar da büyük ilgi gösteriyor ve bu yıl yabancılara da göndermeye başladım. 100 kilo gelen bıttımdan ortalama 20-23 kilo bıttım sabunu elde ediyorum. Piyasada organik olmayan birçok sabun bıttım sabunu olarak satılıyor. Bunlara vatandaşların dikkat etmesi gerekir. Benim bıttım sabunum tamamen organiktir ve doğal ortamlarda yapılıyor. Bundan ötürü yoğun ilgi ile karşılaşıyorum geçen sene 5 ton bıttım sabunu ürettim bu yıl ise gelen talep doğrultusunda 8 ton ürettim ve 8 tonundan yaklaşık 1 tonu yurt dışına göndereceğim. Yurt dışına gönderdim bıttım sabunları kargo vasıtası ile gönderiyorum."
CİLT LEKELERİ VE SİVİLCELERE ETKİLİ
Varıl, bıttım sabunu özellikleri içinde yer alan temizleyici ve arındırıcı niteliği, saç derisindeki istenmeyen bakterileri tamamen ortadan kaldırdığını ifade ederek, sabunun cildi kurutmadığını yumuşatmayı sağlandığını söyledi. Bıttım sabununun cilt lekeleri için de çok etkili olduğunu aktaran Varıl, sivilce oluşumunu da engellediğini belirtti.

SİİRT

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:56
  • GÜNEŞ 06:17
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:53
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