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Siirt’te yıldırım çarpması sonucu 1 çocuk ağır yaralandı

İHA

Siirt'te yıldırım çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Siirt’te yıldırım çarpması sonucu 1 çocuk ağır yaralandı

Siirt’te yıldırım çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü Bombat mezrasında evinin bahçesinde oynayan 12 yaşındaki Abdullah Saban, yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Saban, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT

19 Ekim 2019 Cumartesi

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