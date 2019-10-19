Üzerine yıldırım düşen çocuk kurtarılamadı

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Siirt’te üzerine yıldırım düşen 12 yaşındaki Abdullah Saban, hayatını kaybetti.

Olay, Siirt’in Şirvan ilçesi Cevizlik köyü Bombat mezrasında meydana geldi. Evinin bahçesinde oyun oynayan Abdullah Saban’ın üzerine yıldırım isabet etti. Hastaneye kaldırılan Saban, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:56

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