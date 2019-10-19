Siirt’te modern arıcılık eğitimi düzenlendi

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bal üreticilerine 'Modern Arıcılık Eğitimi' verildi.

Bin 700 ton üzerinde bal üretimi ve 160 bin kovanı ile Siirt'in önemli sektörlerinden biri olan arıcılığın gelişimine katkı sağlamak üzere Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere eğitim verilmeye başlandı. Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Arıcılık Uzmanı Mehmet Şükrü Sümer, amaçlarının bal üreticilerine en iyi eğitimi vererek balın kaliteli bir şekilde elde edilmesini sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Sümer, “Tarım ve Orman Müdürlüğünde arıcılık uzmanı olarak çalışıyorum. 20 yıldan beri arıcılık eğitimlerini veriyorum. Üniversitelerde, ceza evlerinde ve il müdürlüğümüzde arı yetiştiriciliği eğitimlerini veriyorum. Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak açtığımız arı yetiştiriciliği kursunda 25 kursiyerimiz katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı modül programı gereği bu kursta arı ırkları, fizyolojik yapısını ara ara üretim tekniklerine arı sağlığı, arı hastalığı ve zararları hakkında bilgi verdik” dedi.

Aldıkları eğitimle bal üretimini sağlıklı bir şekilde yaptıklarını belirten kursiyer Yılmaz Baskın, eğitimlerde öğrendikleri konuları uygulamalı ve pratik bir şekilde üretimde uyguladıklarını, uygulamadan da olumlu sonuçlar elde ettiğini belirtti. Baskın, “Kovanın temizliğinden tutunda bölmesine, hastalıkları ve her şeyine kadar eğitimlerini aldık. Ne gerekiyorsa tüm bilgileri aldık. Bizde bunu yavaş yavaş icraata döktük. Allah’a şükür o tecrübeye sahip olduk. Bütün eğitimleri kursta gördük” diye konuştu.

Eğitim, arıcılara yönelik pratik eğitim kapsamında koordinasyon Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven, arıcılık uzmanı Mehmet Şükrü Sümer ve eğitime katılan üreticiler ile birlikte İkizbağlar köyünde uygulamalı eğitim verildi.

SİİRT 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:56

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